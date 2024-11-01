Свыше 120 обращений жителей приняли на выездной встрече в Старых Химках

Самые частые вопросы традиционно касались сфер ЖКХ, благоустройства, транспорта и льготных программ. Жители также высоко оценили формат выездных встреч. Так они могут решать свои вопросы оперативно и в формате живого диалога.

«Сильный свет от новых фонарей на нашей улице мешают спать по ночам. Сегодня я обратилась по этому вопросу. Уверенно пообещали всё исправить, и я верю, что вопрос будет решён», - поделилась жительница Химок Ольга Осипова.

Напомним, что следующее выездное собрание членов администрации с жителями округа проведут 14 ноября. Начало в 18:00. Каждый желающий сможет обратиться к специалистам по адресу: микрорайон Сходня, улица Тюкова, дом 8.

Всего в Химках провели 44 выездных администрации. Свыше 2,3 тысяч обращений граждан обработали за это время.

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