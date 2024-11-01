01 ноября 2024, 21:26

Свыше 120 обращений жителей приняли на выездной встрече в Старых Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Выездное собрание сотрудников администрации с жителями округа провели в Старых Химках. Представители профильных ведомств обработали свыше 120 обращений.

Самые частые вопросы традиционно касались сфер ЖКХ, благоустройства, транспорта и льготных программ. Жители также высоко оценили формат выездных встреч. Так они могут решать свои вопросы оперативно и в формате живого диалога.

«Сильный свет от новых фонарей на нашей улице мешают спать по ночам. Сегодня я обратилась по этому вопросу. Уверенно пообещали всё исправить, и я верю, что вопрос будет решён», - поделилась жительница Химок Ольга Осипова.

Напомним, что следующее выездное собрание членов администрации с жителями округа проведут 14 ноября. Начало в 18:00. Каждый желающий сможет обратиться к специалистам по адресу: микрорайон Сходня, улица Тюкова, дом 8.

Всего в Химках провели 44 выездных администрации. Свыше 2,3 тысяч обращений граждан обработали за это время.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Химки
01 ноября 2024, 21:57
Коммутационное оборудование обновили на подстанциях Подмосковья к зиме
Россети
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Подмосковные энергетики обновили коммутационное оборудование на главных подстанциях Московской области перед предстоящей зимой. Наибольшие объемы работ выполнили в Одинцовском, Богородском, Наро-Фоминском и Орехово-Зуевском городских округах, а также в Электростали и Черноголовке.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, специалисты провели ревизию оборудования, а также заменили дефектные детали.

«Ремонт разъединителей - одно из основных мероприятий ремонтной кампании. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтных и профилактических работ», - пояснили в ведомстве.

Черноголовка Электросталь Ремонтные работы Богородский
01 ноября 2024, 21:53
Лекция для педагогов образовательных учреждений пройдет в Одинцове 9 ноября
Unsplash
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Образовательная лекция для педагогов и родителей «Левшество: Изменяем систему, а не ребенка» состоится 9 ноября в 12:00 в Одинцове. Урок проведет Елена Боева, основатель проекта #ПравоНалево, автор Forbes Russia Education и член профессиональных сообществ педагогов.

Лекция адресована педагогам образовательных учреждений и родителям, которые хотят разобраться в особенностях левшей и понять, как помочь им раскрыть свой потенциал.

Преподаватель Елена Боева расскажет о стереотипах и мифах о левшах. Например, многие ошибочно считают, что левши - это нестандартные дети, которым нужно «переучиваться». Лекция развеет эти заблуждения и покажет, что левшество - это особенность, которая не требует исправления, а нуждается в понимании и поддержке.

Также на встрече поговорят о типаж леворукости и потенциале левшей через системные изменения.

Вход на лекцию свободный, возрастное ограничение 16.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дети Образование
01 ноября 2024, 21:53
Администрация Балашихи взяла в работу первые обращения жителей в ноябре
Пресс-служба администрации Балашихи
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Заместители главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский и Кирилл Тимашков обошли ряд микрорайонов и встретились с их жильцами. Они зафиксировали все пожелания собственников и взяли их на личный контроль.

Во время обхода инициативные жители попросили администрацию отремонтировать тротуар на улице Орджоникидзе в сторону микрорайона Авиаторов. Пожелание по новому асфальту прозвучало и от жильцов улицы Летной: оно касается пешеходного перехода в сторону школы № 26. На улице Трубецкой зафиксированы сбои при подаче холодной воды в 110-м доме.

Все эти обращения Дмитрий Варнавский взял на личный контроль. Заместитель главы совместно с представителями профильных управлений администрации, управляющих компаний и МБУ «Благоустройство-Балашиха» также совершил обход по улицам Зеленая и Третьяка, а также по бульвар Нестерова и микрорайону Северный.

Заместитель главы Кирилл Тимашков проверил содержание территории в микрорайоне Саввино и селе Новый Милет. Кроме того, по многочисленными обращениям встретится с дольщиками домов на улице Соловьева в ЖК «Леоновский парк».

Подобные обходы происходят в Балашихе регулярно. На них жители могут напрямую задать свои вопросы представителю администрации и профильному ведомству.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Балашиха
01 ноября 2024, 21:51
Диетолог НИКИ детства Басова предупредила о вреде веганства для детей
ники детства
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Сегодня во всем мире отмечается День вегана, и, если взрослые могут осознанно выбирать этот стиль питания, детям придерживаться такого рациона ни в коем случае нельзя. В этом уверена врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.

По ее словам, из-за дефицита белка нарушаются абсолютно все процессы, связанные с ростом и развитием ребенка. Белок из растительных продуктов плохо всасывается, в нем нет важных аминокислот, а дефицит железа ведет к нарушению работы внутренних органов, а также не лучшим образом влияет на интеллектуальное развитие детей.

«Никакая соя, фасоль или иное „растительное железо“ не могут полноценно заменить железо, которое содержится в красном мясе. Ребенок до 18 лет должен получать животные жиры и фосфор из рыбы. Животные жиры также невозможно полностью компенсировать жирами растительными», - заключила Басова.

Дети Питание Продукты

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