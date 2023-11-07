Свыше 120 новых остановок обустроили на дорогах Подмосковья с начала года

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, остановки строят по программе «Безопасные качественные дороги». Сейчас работы продолжаются еще в 30 округах, рассказал глава ведомства Алексей Гержик.

«Продолжаем повышать комфорт и безопасность пассажиров общественного транспорта - обустроили больше 120 новых остановочных пунктов, а более 60 из них оборудовали павильонами. Специалисты Мосавтодора продолжают работы по устройству еще порядка 70 остановочных пунктов в 30 городских округах», - сказал он.

В Подмосковье устанавливают павильоны двух видов. Это «межгород» из перфорированной металлической панели и металлического каркаса и «городской стандарт» из металлического каркаса и ударопрочного стекла.

Всего до конца года в Подмосковье обустроят выше 250 остановок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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