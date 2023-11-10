Свыше 120 человек приняли участие в фестивале энергосбережения в Подмосковье

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, фестиваль проходил с августа по октябрь. В нем поучаствовали 402 учреждения из 38 округов. Мероприятия посетили свыше 120 тысяч человек.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

«Год от года к фестивалю присоединяется все больше муниципалитетов и организаций топливно‑энергетического комплекса, растет количество проводимых тематических мероприятий. Особенно важно, что активное участие в фестивале принимает подрастающее поколение, ведь именно оно является будущим нашей страны», - сказал глава ведомства Александр Самарин.

В министерстве напомнили, что 11 ноября 20 стран отметят Всемирный день энергосбережения. О направлен на привлечение внимания к рациональному использованию природных и энергетических ресурсов.

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