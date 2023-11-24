Свыше 12 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь

Читайте нас в:

Как рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, из-за снегопада дорожные службы перешли на усиленный режим работы.

«За прошедшую ночь очищено и обработано свыше 12 тысяч километров дорог. Более 1,3 тысячи дорожных рабочих и порядка 560 единиц спецтехники продолжают ликвидировать последствия снегопада», - сказал он.

Ночью в Подмосковье выпало до пяти сантиметров осадков. Днем температура опустится до минус пяти градусов, снегопад продолжится.

Водителей призвали быть осторожными и внимательными на дорогах, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл обновленную котельную в поселке Майдарово под Солнечногорском вместе с жителями. До конца года в округе запустят еще четыре таких объекта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».