Свыше 12 километров дорожного полотна обновят в Мытищах весной

План работ по приведению в надлежащий вид дорожного покрытия улично-дорожной сети на этот год уже утвержден, так же, как и график ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. Из них 12 находятся в городе Мытищи, 13 - на территории деревень, сел и других отдаленных населенных пунктов. Всего рабочие обновят больше 12 километров дорожного полотна.

Текущий ремонт предстоит в этом году на 16 дорогах - здесь обновят покрытие, еще на девяти дорогах заменят грунт на асфальтобетон. Завершение программы запланировано на сентябрь.

Уделят внимание и ямочным работам. Устранение неровностей на дорогах ведется в режиме нон-стоп. Только с начала 2025 года зарегистрировано больше 360 дефектов дорожного полотна. Устраняют их в настоящее время на улице Веры Волошиной, Крупской и Семашко. Близятся к завершению работы на Октябрьском и Новомытищинском проспектах, а также на 1-м Рупасовском переулке.