Свыше 110 тысяч школьников побывали в музеях народных промыслов Подмосковья за год

На Гжельском заводе в Раменском городском округе в прошлом году побывали более 14 тысяч школьников. Здесь можно увидеть процесс производства фарфора, пройдя по всей цепочке технологического процесса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша февральских мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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«Наибольшей популярностью пользовалась Жостовская фабрика в Мытищах. Более 26 тысяч ребят познакомились с известным народным промыслом и смогли попробовать себя в качестве мастеров по росписи в музее подносов, который работает при производстве», - рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что музей елочной игрушки «Клинское подворье» в 2023 году посетили почти 25 тысяч школьников. Дети узнали про историю возникновения стеклодувного промысла, увидели елочные украшения разных лет и попробовали себя в роли декораторов.