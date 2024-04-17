Свыше 110 незаконных рекламных щитов убрали в Солнечногорске с января

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Рекламу в Пешках и Соколове разместили без соответствующих документов и с просроченным разрешением на установку.

«Незаконные рекламные вывески - с такой проблемой мы сталкиваемся достаточно часто. В первую очередь это портит архитектурный облик нашего городского округа. Работу в данном направлении обязательно будем продолжать», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Кодекс Московской области об административных правонарушениях предусматривает штраф за незаконную установку каждой рекламной конструкции: для должностных лиц - до 10 тысяч рублей, для юридических - до 100 тысяч.

Услуга по согласованию информационной конструкции предоставляется бесплатно. Получить ее можно на региональном портале госуслуг.

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