Свыше 11 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за ремонт тротуаров на 2024 год
Голосование по выбору тротуаров для ремонта в 2024 году стартовало в Подмосковье на портале «Добродел» в начале октября. За это время в нем поучаствовали свыше 11 тысяч человек.
Как рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, активнее всего себя проявили жители Орехово-Зуева, Раменского и Солнечногорска.
«Самыми активными участниками стали жители Орехово-Зуева - 1094 голос, Раменского - 1087, Солнечногорска - 830, Коломны - 823 и Ступино - 646. По итогам голосования тротуары, получившие наибольшую поддержку от жителей области, будут включены в программу строительства на 2024 год», - сказал он.
Голосование продлится до 31 октября. принять участие в нем могут все желающие жители региона, зарегистрированные на «Госуслугах».
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