Свыше 11 тысяч засоров труб ликвидировали в домах Подмосковья с января

Неполадки в работе канализации в многоквартирных домах устраняют сотрудники управляющих компаний и аварийных служб, рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. С начала года по обращениям жителей в Единую диспетчерскую службу специалисты устранили 11,1 тысячи засоров. Они также убрали течи и негерметичность систем водоотведения.

Время устранения таких аварий составляет не более четырех часов. Часто причиной становится неправильное использование коммуникаций.

Жителей призвали не сбрасывать в водосток мусор, наполнители для животных и текстильные изделия.