Свыше 11 тысяч подростков устроили на летнюю подработку в Подмосковье
Молодежь Подмосковья имеет возможность устроить на летнюю подработку по разным направлениям. В этом сезоне трудовой опыт получают более 11 тысяч подростков.
«У нас в регионе свыше четыре тысяч свободных вакансий для подростов, где можно получить свой первый трудовой опыт. Найти дело можно на портале „Работа России“. Только с начала лета на подработку устроились свыше 11 тысяч подростков», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.
Средняя зарплата подростка зависит от вида работ, и в среднем составляет около 30 тысяч рублей.
«Все наши работодатели проверены, а с подростком заключается трудовой договор и обязательно ведется трудовая книжка. К слову, сейчас молодежь выбирает электронный формат трудовой книжки», - добавила первый Болатаева.
Список свободных и проверенных вакансий для подростков доступен на trudvsem.ru.
Около 400 тысяч пожилых людей в Подмосковье вступили в «Активное долголетие». Они освоили сап-борды, а для тех, кому больше по душе спокойные занятия, в Подмосковье проводят компьютерные уроки, уроки пения или рисования. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев.
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