25 июля 2024, 11:58

Свыше 11 тысяч подростков устроили на летнюю подработку в Подмосковье

Пресс-служба Минсоцразвития МО
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Молодежь Подмосковья имеет возможность устроить на летнюю подработку по разным направлениям. В этом сезоне трудовой опыт получают более 11 тысяч подростков.

«У нас в регионе свыше четыре тысяч свободных вакансий для подростов, где можно получить свой первый трудовой опыт. Найти дело можно на портале „Работа России“. Только с начала лета на подработку устроились свыше 11 тысяч подростков», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Средняя зарплата подростка зависит от вида работ, и в среднем составляет около 30 тысяч рублей.

«Все наши работодатели проверены, а с подростком заключается трудовой договор и обязательно ведется трудовая книжка. К слову, сейчас молодежь выбирает электронный формат трудовой книжки», - добавила первый Болатаева.

Список свободных и проверенных вакансий для подростков доступен на trudvsem.ru.

Около 400 тысяч пожилых людей в Подмосковье вступили в «Активное долголетие». Они освоили сап-борды, а для тех, кому больше по душе спокойные занятия, в Подмосковье проводят компьютерные уроки, уроки пения или рисования. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев.

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Молодежь
25 июля 2024, 11:41
Школьник из Подмосковья выиграл детский Кубок мира по шахматам
Министерство образования МО
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Второклассник из Видновской гимназии Илья Османов выиграл золото на Кубке мира по шахматам. Соревнования прошли в Грузии.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, школьник победил в дисциплине «Шахматная композиция» в возрастной группе до восьми лет.

Мальчик начал заниматься шахматами в четыре года. К ним его приобщил дедушка, который научил внука игре. Илья показывает высокие результаты не впервые - в феврале он занял второе место на первенстве Подмосковья, а в мате получил бронзу первенства Москвы. В апреле юный шахматист принял участие в первенстве мира в Албании и вошел в десятку лучших.

«Мама юного гения Дарья Османова рассказала, что Илья мечтает стать чемпионом мира по шахматам и побить рекорд норвежца Магнуса Карлсена, который удерживает этот титул уже 10 лет. Также Илья хочет стать шахматным судьей», - рассказали в министерстве.

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Спортсмены Школы Школьники
25 июля 2024, 11:20
Новый дом поставили на кадастр в ЖК «Отрада» в Красногорске
Министерство жилищной политики Московской области
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Многоквартирный дом поставили на кадастровый учет в красногорском ЖК «Отрада». Теперь дольщики смогут оформить право собственности на свою недвижимость.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что объект получил адрес: Московская область, город Красногорск, поселок Отрадное, улица Пятницкая, дом 10. Кадастровый номер: 50:11:0020301:2944.

В здании 10 секций переменной этажности, включающие 582 квартиры и подземную автостоянку. Третий корпус имеет замкнутый контур, что образует уютную, приватную, безопасную дворовую территорию без машин.

Жилой квартал «Отрада» находится около деревни Марьино в окружении 300 гектаров леса. До ближайшего метро «Митино» - пять минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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Красногорск Школы
25 июля 2024, 11:19
Надежность 30 километров теплосетей проверили в Подмосковье за сутки
Министерство ЖКХ Московской области
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Почти 30 километров теплосетей проверили в Подмосковье за сутки. Испытания прошли в восьми муниципалитетах.

Как рассказали в подмосковном МинЖКХ, в гидравлических испытаниях участвовали специалисты аварийно-восстановительной службы. Проверки прошли в Домодедове, Ленинском округе, Подольске, Балашихе, Одинцове, Химках, Щелкове и Королеве. Повышенным давлением протестировали 13 участков сетей.

«Проведенные гидравлические испытания показали высокую готовность наших тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. Все проверенные участки выдержали тестирование, что подтверждает надежность и устойчивость наших инфраструктурных объектов», - отметил глава министерства Антон Велиховский.

В результате специалисты составили акты, подтверждающие готовность коммуникаций к использованию.

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ЖКХ
24 июля 2024, 22:57
Новая схема телефонного мошенничества появилась в Подмосковье
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Новая схема мошенничества появилась в Подмосковье. Злоумышленники по телефону представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта» и под предлогом поверки электросчетчиков или перерасчета платежей узнают у жертв код для доступа к личному кабинету на сайте госуслуг.

Как пояснили в Главном управлении региональной безопасности Московской области, получив доступ к личному кабинету, мошенники оформляют на человека кредиты и выводят деньги со счетов.

Жертвами обмана зачастую становятся пожилые люди. Увидев, что человек поверил мошеннику, в преступную схему включается лжесотрудник Росфинмониторинга, который заявляет, что от имени жертвы отправили средства «на финансирование террористов». Человек в стрессовой ситуации не способен трезво мыслить, и выманить у него еще больше денег становится для преступников делом техники.

В марте этого года 75-летнюю жительницу Подольска мошенники убедили перечислить все свои сбережения, взять несколько кредитов, продать квартиру. Общая сумма ущерба составила почти 10 миллионов рублей.

В ведомстве подчеркнули, что пик подобных преступлений приходится на весну и лето, а также напомнили, что сотрудники государственных организаций не звонят людям с угрозами, просьбами назвать код из смс или что-либо оплатить.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мошенничество

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