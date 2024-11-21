Свыше 11 тысяч подъездов привели в порядок в Подмосковье за 1,5 месяца

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сообщить о неисправностях и поломках в подъезде жители могут через портал ЕДС.

Чаще всего жители оставляют заявки на восстановление окрасочного слоя стен, ремонт почтовых ящиков, уборку холла и замену ламп.

\"Основное преимущество ЕДС Подмосковья в том, что портал автоматизирует учет обращений от населения и взаимодействует с другими информационными системами для обеспечения проверки и оперативного исполнения заявок\", - отметили в министерстве.