Свыше 11 тысяч медработников оформили компенсации за аренду жилья в Подмосковье

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, получить меру поддержки могут представители 35 должностей. Среди них - фельдшеры, рентгенолаборатны и медсестры. С этого года также увеличили компенсацию для супружеских пар специалистов.

«Компенсация аренды жилья - самая востребованная из всех действующих у нас в регионе мер поддержки медработников. Уже сегодня ее получают свыше 11 тысяч врачей, фельдшеров и 63 супружеские пары медицинских специалистов. Важно, что стать участниками программы могут, как действующие, так и новые сотрудники», - рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Среди участников программы семь тысяч медиков и четыре тысячи врачей.

Оформить меру поддержки можно через «Госуслуги». Узнать обо всех льготах для врачей можно по ссылке.

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