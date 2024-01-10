10 января 2024, 11:28

Свыше 11 тысяч километров дорог Подмосковья очистили от снега за ночь

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Во время ночного дежурства дорожники очистили и обработали противогололедными материалами более 11 тысяч километров магистралей и шоссе. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что к началу 10 января в области выпало до четырех сантиметров снега.

«В работах ночью задействовали более 400 единиц снегоуборочной техники и свыше 850 дорожных рабочих. Оперативный штаб круглосуточно мониторит ситуацию, чтобы оперативно реагировать на изменения и при необходимости превентивно обработать проезжую часть», - рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

В среду в Подмосковье температура воздуха составляет -9 градусов. По прогнозам синоптиков, местами пройдет снег. Водителей призвали быть особо внимательными в черте населенных пунктов и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Снегопад
10 января 2024, 10:55
Отопление провели к 146 домам в Климовске
Пресс-служба губернатора Московской области
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В Климовске отопление работает в 146 из 176 домах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек», - написал он.

Осталось подвести тепло еще к 37 домам, отметил глава Подмосковья. Воробьев добавил, что без отопления пока находятся 12 многоэтажек в центральной части города. До конца дня 10 января работы по ним закончат.

Бригады рабочих всю ночь трудились над восстановлением отопления в подольском микрорайоне. Андрей Воробьев организовал оперштаб по вопросам тепла и электроснабжения в Климовске.

Андрей Воробьев Отопление
10 января 2024, 10:10
Почти 1,4 тысячи жилых домов в Подмосковье поставили на кадастр в 2023 году
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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За прошедший год на кадастровый учет в Подмосковье поставили 1397 жилых зданий, из них 994 таунхауса и 403 многоквартирных дома. Итоги совместной работы с Росреестром по Московской области подвели в региональном министерстве жилищной политики.

Лидерами по вводу жилых многоквартирных домов стали Ленинский городской округ (64 объекта) и Красногорск (50 домов). В Люберцах кадастр получили 46 жилых зданий, в Одинцове - 33, в Истре - 29, в Раменском - 20.

Постановка на кадастровый учет дает жителям возможность зарегистрировать право собственности на жилье, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и выполнять другие юридические действия.

Все проблемные жилые комплексы достроили и ввели в эксплуатацию в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, как всего за три года в регионе восстановили права 117 тысяч обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Недвижимость
10 января 2024, 09:37
Бригады рабочих всю ночь трудились над восстановлением отопления в Климовске
Телеканал «360»
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В микрорайоне Климовск городского округа Подольск специалисты работали всю ночь, чтобы вернуть тепло в дома местных жителей. Кадры с места появились в распоряжении «360».

Работы проходили на проспекте 50 лет Октября. Бригада всю ночь восстанавливала отопление. Судя по видео, для этого специалисты выкопали траншею, в которой находилась труба. Пока один работал с металлом, другие помогали ему с освещением.

Накануне в Климовске произошла крупная коммунальная авария. Без отопления остались 173 дома.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев организовал оперштаб по вопросам тепла и электроснабжения в Климовске. Также глава региона лично пообщался с местными жителями. В большинстве домов тепло уже восстановили.

Пострадавшие от последствий коммунальной аварии горожане не будут платить за отопление в январе. Кроме того, Воробьев решил бесплатно отправить детей, в домах которых перестало поступать тепло, в оздоровительный лагерь «Литвиново». Он встретился и с работниками газовой службы, которые принимали участие в ликвидации аварии в Климовске.

Подольск Андрей Воробьев Отопление Коммунальные аварии
10 января 2024, 06:47
Климовский патронный завод перейдет в госсобственность — Воробьев
Пресс-служба губернатора Московской области
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Климовский специализированный патронный завод в Подольске национализируют. Его котельную модернизируют, объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Президентом принято решение о возвращении имущества в казну государства. После того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами», - заявил глава Подмосковья.

Андрей Воробьев 9 января встретился с жителями и рассказал об устранении последствий аварии на котельной в Климовске.

Из 176 домов к вечеру возобновили отопление 122. На месте работали 200 бригад, за каждым домом закрепили ответственного специалиста.

Губернатор призвал жителей находиться дома в момент возобновления теплоснабжения. Андрей Воробьев заявил, что важно не допустить локальных аварий.

Подольск ЖКХ Андрей Воробьев

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