Свыше 11 тысяч километров дорог Подмосковья очистили от снега за ночь

Читайте нас в:

«В работах ночью задействовали более 400 единиц снегоуборочной техники и свыше 850 дорожных рабочих. Оперативный штаб круглосуточно мониторит ситуацию, чтобы оперативно реагировать на изменения и при необходимости превентивно обработать проезжую часть», - рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

В среду в Подмосковье температура воздуха составляет -9 градусов. По прогнозам синоптиков, местами пройдет снег. Водителей призвали быть особо внимательными в черте населенных пунктов и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».