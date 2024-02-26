Свыше 11 тысяч дворников привлекли к обработке дорог Подмосковья ото льда 26 февраля

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Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, свыше 1,4 тысячи спецмашин вышли на обработку улиц от льда 26 февраля.

«Наши инспекторы строго следят за тем, чтобы все участки были обработаны противогололедными материалами. Однако, несмотря на все усилия, мы убедительно просим горожан быть внимательными и осторожными», - рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Инспекторы призвали жителей не парковать машины возле мусорных площадок и подъездов, чтобы не мешать работе спецтехники.

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