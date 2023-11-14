Свыше 11 тысяч человек зарегистрировались на «Доброделе» за неделю

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, «Добродел» появился в 2015 году, с его помощью можно взаимодействовать с органами власти без личного посещения госучреждений.

Чтобы работать с порталом, нужно пройти регистрацию или авторизоваться через ЕСИА. На «Доброделе» можно оставить сообщения и отслеживать ход решения вопроса, а также участвовать в голосованиях и опросах и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в «цифру» перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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