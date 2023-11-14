Свыше 11 тысяч человек зарегистрировались на «Доброделе» за неделю
За неделю на портале «Добродел» зарегистрировалось 11 тысяч человек. Общее количество пользователей достигло 3,4 миллиона.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, «Добродел» появился в 2015 году, с его помощью можно взаимодействовать с органами власти без личного посещения госучреждений.
Чтобы работать с порталом, нужно пройти регистрацию или авторизоваться через ЕСИА. На «Доброделе» можно оставить сообщения и отслеживать ход решения вопроса, а также участвовать в голосованиях и опросах и многое другое.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в «цифру» перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».