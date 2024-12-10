Свыше 11 млн сеянцев деревьев взрастили в питомниках Подмосковья с января

По словам главы Комлесхоза Подмосковья Евгения Агулова, питомники расположены в Дмитровском, Колоцком, Куровском, Орешковском, Сергиево-Посадском и Ульянинском филиалах «Центрлехоз». В этом году там вырастили свыше 11 миллионов штук посадочного материала.

«Правильный уход за сеянцами - залог того, что они будут высокого качества и из них вырастет молодой здоровый лес. Большой лес начинается в питомнике с маленьких сеянцев», - отметили в комитете.

Евгений Агулов отметил, что для создания качественных саженцев за ними нужен тщательный уход. Их будут использовать в ходе восстановления лесов по нацпроекту «Экология».