12 февраля 2025, 23:47

Свыше 11 миллионов заплатят нарушители за незаконный сброс мусора в Одинцове

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Рядом с селом Аксиньино Одинцовского городского округа незаконно сбрасывали строительные отходы. В суд поступил иск о возмещении причиненного ущерба, ответчиками выступили два бывших сотрудника коммерческой фирмы, с них взыщут свыше 11 миллионов рублей.

На заседании, инициированном прокурором из Одинцово, присутствовали представители Министерства экологии и природопользования Московской области. Согласно материалам дела, коммерческая фирма заключила договор с владельцем земельного участка на планировку территории. Пока вели работы, на участок завозили строительные отходы: бой кирпича и бетона, смешанные с грунтом неизвестного происхождения и другими видами мусора. Экспертиза установила, что ущерб от перекрытия плодородной почвы составляет более 11 миллионов рублей.

Подрядная компания прекратила существование, поэтому прокурор потребовал взыскать сумму ущерба с ответчиков, которые организовали незаконные работы. Министерство экологии поддержало этот иск.

Суд решил взыскать ущерб солидарно с обоих ответчиков.

Штрафы Одинцово Экология
13 февраля 2025, 00:12
Новый рентген-кабинет открыли в больнице Богородского округа
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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В стационаре № 4 Ногинской больницы Богородского городского округа начал работать новый рентген-кабинет. Его оборудовали тремя рабочими местами для медперсонала, а также современным оборудованием.

По словам заместителя главы администрации Богородского городского округа Олега Шойко, в муниципалитете все медицинское оборудование полностью перевели на цифровое. Информация хранится на серверах, что позволяет врачам в режиме реального времени оценить состояние пациента и в случае необходимости провести консилиум со специалистами из других медучреждений для постановки более точного диагноза.

«Рентген-аппарат будет делать порядка 60 исследований в сутки. Оборудование позволяет проводить все современные виды рентгенологических исследований - традиционную рентгенографию, рентгеноскопию. Все изображения оцифровываются. Медкабинет соединен с центральным архивом медицинских изображений. Данные всех исследований автоматически отправляются туда и хранятся в архиве», - добавил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Отметим, что новый кабинет открыли по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья». Еще один в ближайшее время заработает в городской больнице города Электроугли. В этом году там тоже полностью обновят медицинское оборудование.

Здравоохранение Андрей Воробьев Медицина Богородский
13 февраля 2025, 00:02
Педагог из Балашихи победила в муниципальном этапе конкурса воспитателей
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В декабре 2024 года в Балашихе стартовал муниципальный этап конкурса «Воспитатель года Подмосковья», который собрал 17 участников. Победителем признали музыкального руководителя дошкольного учреждения «Пчелка» школы № 30 Любовь Арыванюк, она представит Балашиху на областном этапе весной этого года.

Конкурс организовало управление образования администрации Балашихи и Учебно-методический центр округа. В рамках заочного этапа каждый воспитатель представил интернет-портфолио и визитную карточку под названием «Я - педагог». По итогам этого тура десять участников получили возможность продемонстрировать свои навыки во втором туре, где они провели занятия с детьми. В финал, который прошел в дошкольном отделении гимназии № 3, вышли шесть лучших воспитателей. Они представили жюри свои методические находки в формате мастерской «Моя педагогическая находка» и провели мастер-классы, показав методы воспитания, обучения, развития и оздоровления детей.

Победительницей конкурса стала Любовь Арыванюк. Она представит городской округ Балашиха на областном этапе, запланированном на весну 2025 года.

«Я надеюсь, что каждый участник найдет новых друзей и откроет для себя важные идеи, которые могут изменить его жизнь. Важно, чтобы любовь воспитателей к детям осталась с ними на всегда, и чтобы они могли видеть в каждом ребенке потенциал для развития», - подчеркнула председатель оргкомитета, начальник отдела дошкольного и специального образования администрации Балашихи Елена Клинова.

Отметим, что муниципальный этап областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья» проводят в Балашихе с 2009 года. Это часть более широкого регионального и всероссийского соревнования. Основная цель конкурса - повысить социальный статус и профессионализм работников системы образования.

Школы Детские сады Балашиха конкурсы
12 февраля 2025, 23:02
Школьник из Серпухова победил на областном фестивале по робототехнике
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Ученик 11 «Б» класса школы № 19 имени Романа Катасонова Анатолий Мамаев занял первое место в номинации «Благоустройство территории» на открытом фестивале проектных работ по робототехнике Techno Time. Он продемонстрировал малую посевную машину-робота.

Открытый фестиваль проектных работ по робототехнике Techno Time прошел в структурном подразделении Центра цифрового образования детей «IT-куб». Одиннадцатиклассник из Серпухова представил проект МПМ-1: машина малая посевная. Робот автоматизирует сельскохозяйственные работы, создан для любителей радиоуправляемой техники и огородников.

«Поздравляю Анатолия с победой - дальнейших успехов в учебе и творчестве», - поздравил победителя глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.

Роботы Серпухов Школьники конкурсы Наука
12 февраля 2025, 22:18
Коллектив из Лосино-Петровского победил на областном турнире по бальным танцам
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Воспитанники коллектива бального танца «Звездный горизонт» из Дома культуры «Октябрь» городского округа Лосино-Петровский победили на соревнованиях по спортивно-бальным танцам «Большой кубок „Динамо“» и «Звезды Подмосковья». Организовали турнир чемпионы СССР, чемпионы России и педагоги танцев высшей категории.

Городской округ Лосино-Петровский на соревнованиях по спортивно-бальным танцам в Москве представил коллектив «Звездный горизонт» под руководством Игоря Гончара. За звание лучших в столицу съехались участники со всей Московской области и даже некоторых уголков России.

Мария Кузуб и Виктория Аликина из Лосино-Петровского получили дипломы лауреатов I степени в категории «Соло N-6 юниоры 2 1». Софию Пименову удостоили диплома лауреата I степени в категории «Соло N-3 дети. Кубок Walyz».

«Все танцоры были очень сильные. И первые места нам дались непросто. В итоге ребята остались недовольными. Были недочеты, но они были видны только нам. Рад, что жюри оценило нас настолько высоко», - поделился руководитель кол-ва Игорь Гончар.

Лосино-Петровский конкурсы

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