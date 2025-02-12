Свыше 11 миллионов заплатят нарушители за незаконный сброс мусора в Одинцове

В декабре 2024 года в Балашихе стартовал муниципальный этап конкурса «Воспитатель года Подмосковья», который собрал 17 участников. Победителем признали музыкального руководителя дошкольного учреждения «Пчелка» школы № 30 Любовь Арыванюк, она представит Балашиху на областном этапе весной этого года.

Конкурс организовало управление образования администрации Балашихи и Учебно-методический центр округа. В рамках заочного этапа каждый воспитатель представил интернет-портфолио и визитную карточку под названием «Я - педагог». По итогам этого тура десять участников получили возможность продемонстрировать свои навыки во втором туре, где они провели занятия с детьми. В финал, который прошел в дошкольном отделении гимназии № 3, вышли шесть лучших воспитателей. Они представили жюри свои методические находки в формате мастерской «Моя педагогическая находка» и провели мастер-классы, показав методы воспитания, обучения, развития и оздоровления детей.

Победительницей конкурса стала Любовь Арыванюк. Она представит городской округ Балашиха на областном этапе, запланированном на весну 2025 года.

«Я надеюсь, что каждый участник найдет новых друзей и откроет для себя важные идеи, которые могут изменить его жизнь. Важно, чтобы любовь воспитателей к детям осталась с ними на всегда, и чтобы они могли видеть в каждом ребенке потенциал для развития», - подчеркнула председатель оргкомитета, начальник отдела дошкольного и специального образования администрации Балашихи Елена Клинова.

Отметим, что муниципальный этап областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья» проводят в Балашихе с 2009 года. Это часть более широкого регионального и всероссийского соревнования. Основная цель конкурса - повысить социальный статус и профессионализм работников системы образования.