Свыше 105 тысяч электронных справок о льготах и выплатах выдали в Подмосковье с начала года

По словам главы Минсоцразвития Подмосковья Людмилы Болатаевой, справки оформляют в течение одного дня.

«Цифровую справку можно получить из центра занятости, а также, напомню, что теперь электронно справку могут получить и опекуны. Это очень удобно! Заказать справку можно прям с мобильного телефона, а если нужен оригинал с печатью - забрать в МФЦ», - рассказала она.

Электронные справки с электронной подписью юридически равны бумажной. По ней так же можно получить разные услуги и льготы. Чаще всего такой документ требуют в учебных заведениях и банках.

Оформить электронную справку можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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