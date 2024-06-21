Свыше 1000 школьников стали участниками проекта «Умные каникулы» в Коломне

На протяжении трех недель ребята не только отдыхают, но и участвуют в разнообразных мероприятиях. Они организуют концерты, устраивают соревнования, выращивают растения в пробирках и наслаждаются просмотром классических советских фильмов. Недавно школьники приняли участие в зональных соревнованиях по робототехнике, где коломенские команды показали высокие результаты.

Культурная программа также насыщена: участники проекта посетили театры и музеи не только в Коломне, но и в других городах, включая Калужский музей космонавтики и Рязанский театр юного зрителя. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию - ребята посещают парк «Патриот» и производство Гжели.

Последнюю неделю проекта посвятят подготовке старшеклассников к поступлению в вузы. Им предстоит послушать лекции преподавателей ведущих университетов, а десятиклассники смогут познакомиться с профессиями, посетив Коломенский завод и конструкторское бюро машиностроения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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