Свыше 1000 пациентов прошли онкоскрининг полости рта в Лобне

Из них у 15 обнаружены признаки, указывающие на возможное онкологическое заболевание. Эти пациенты направлены для дополнительной консультации в кабинет онконастороженности Московской областной стоматологической поликлиники.

Заведующая лобненской стоматологии Юлия Благинина рассказала, что целью данной акции стало повышение осведомленности населения о широком распространении заболеваний ротовой полости и зубов, а также о том, что многие серьезные заболевания, включая рак слизистой оболочки рта, языка и красной каймы губ, могут развиваться из-за недостатка регулярных медицинских осмотров.

Рекомендуется проходить такую процедуру ежегодно для людей из группы риска и дважды в год для тех, кто находится в группе высокого риска. К группе риска относятся лица старше 40 лет, курильщики с опытом более десяти лет, имеющие наследственную предрасположенность, лица, часто подвергающиеся воздействию ультрафиолета, те, кто уже перенес подобные заболевания, люди старше 60 лет с вредными привычками.

Жители Лобни могут пройти скрининг на флуоресцентных аппаратах в местной городской стоматологической поликлинике бесплатно по полису ОМС. Запись на обследование доступна через службу 122 или портал государственных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

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