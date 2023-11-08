Свыше 1000 человек посетили праздничные мероприятия ко Дню народного единства в Котельниках

День народного единства в городском округе Котельники отметили мероприятиями на любой вкус. Для самых юных жителей и их родителей в Кузьминском лесопарке провели детскую программу с хороводами, перетягиванием каната и другими состязаниями.

«Праздник прошел на одном дыхании. Все сегодня улыбались, у всех было хорошее настроение. Всем очень все понравилось, <…> потому что мы едины в своей любви к родному городу и в том, что мы делаем для города», - поделилась методист Культурного комплекса «Котельники» Марина Карплюк.

Также для гостей праздника организовали выставки, ярмарку народных промыслов, творческие мастер-классы, настольные игры. На сцене Кузьминского лесопарка в течение всего дня выступали коллективы с национальными танцами, звучали песни и стихотворения на родном языке исполнителей.

«Это не просто праздник, который уходит в глубь истории. Это - день единения народа. Наша страна - она многонациональна. Наша страна показывает, что народы могут вместе жить в мире», - отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

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