Свыше 100 зон буккроссинга открыли в парках Подмосковья

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, буккроссинг призвал поддержать интерес жителей к чтению и создать дополнительные места для отдыха.

«Идея внедрить буккроссинг в наших парках призвана не только поддержать интерес к чтению горожан и гостей Подмосковья, но и создать дополнительные места для спокойного отдыха в наших парках. Каждый желающий может оставить прочитанные книги или выбрать что-то новое для себя» - рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Всего в Подмосковье работают 194 парка. Узнать, в каких из них есть зоны буккроссинга можно по ссылке.

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