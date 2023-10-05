Свыше 100 жителей Подмосковья привились от гриппа в мобильных комплексах
Жители Подмосковья могут сделать прививку от гриппа в поликлиниках и мобильных комплексах, которые работают в оживленных местах региона. Это возможностью уже воспользовались более 100 тысяч человек.
Как рассказала первы заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, вакцинация является единственным эффективным способом защиты от гриппа.
«Важно, что сделать прививку от гриппа можно в том числе по пути на работу или другим делам. Для этого достаточно обратиться в мобильный комплекс. Такой возможностью воспользовались уже более 100 тысяч человек», - сказала она.
Чтобы сделать прививку в мобильном комплексе, нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. Узнать график работы бригад можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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