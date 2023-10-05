Свыше 100 жителей Подмосковья привились от гриппа в мобильных комплексах

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Как рассказала первы заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, вакцинация является единственным эффективным способом защиты от гриппа.

«Важно, что сделать прививку от гриппа можно в том числе по пути на работу или другим делам. Для этого достаточно обратиться в мобильный комплекс. Такой возможностью воспользовались уже более 100 тысяч человек», - сказала она.

Чтобы сделать прививку в мобильном комплексе, нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. Узнать график работы бригад можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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