Свыше 100 жителей Лобни проконсультировали в телемедицинском центре МОНИКИ

Телемедицинские консультации имеют множество преимуществ. Они улучшают доступность и качество медицинского обслуживания, сокращают время на принятие решений по диагностике и лечению, а также экономят время пациентов, исключая поездки и ожидание в очередях.

Терапевт Юлия Лебедева отметила, что в ходе такой консультации специалисты могут обсудить план лечения, проанализировать клинический случай и обсудить необходимость оперативного вмешательства вместе с коллегами.

Напомним, для получения консультации у специалистов телемедицинского центра МОНИКИ пациентам необходимо обратиться к своему лечащему врачу. Запись доступна через «Госуслуги», региональный портал медицинских услуг и колл-центр 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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