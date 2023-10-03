Свыше 100 жилых домов исключили из реестра проблемных в Подмосковье с начала года

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Еще 117 объектов исключили из реестра проблемных в Подмосковье с начала года. Больше всего таких домов оказалось в Ленинском округе, это 11 зданий. Еще пять - в Подольске и четыре - в Химках.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре, до конца года планируют достроить еще 121 объект. Компенсацию получат дольщики 119 домов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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