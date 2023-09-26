Свыше 100 уроков по безопасности на железной дороге провели в школах Подмосковья с начала сентября

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, уроки проводили сотрудники администраций с представителями РЖД и транспортной полиции. Детям рассказали, как вести себя на платформах железнодорожных станций и избежать риска возникновения несчастных случаев при переходе путей.

Для снижения смертности на железной дороге в Подмосковье строят и реконструируют пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные тропы, устанавливают камеры и проводят рейды.

Водителям напомнили о важности бесед с детьми о правилах безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».

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