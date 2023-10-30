Свыше 100 участников выступили на турнире по дзюдо в Солнечногорске
Открытое первенство спортивной школы № 2 по дзюдо прошло в Солнечногорске. Участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов из округа, Зеленограда и Химок.
За звание лучших боролись спортсмены 2013-2014 и 2015–2016 годов рождения. По итогам состязаний воспитанники солнечногорской спортивной школы № 2 завоевали 17 золотых, 14 серебряных и 31 бронзовую медаль.
«Такой вид спорта как дзюдо достаточно развит среди наших солнечногорских ребят. Особая благодарность тренерам за воспитание сильнейших спортсменов, которые в дальнейшем представляют наш округ на соревнованиях различного уровня», - сказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.
Сейчас спортсмены из Солнечногорска уже готовятся к следующим состязаниям - открытому первенству городского округа Химки по дзюдо. Турнир пройдет 4 ноября.
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