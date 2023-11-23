Свыше 100 участников выступили на областных соревнованиях по чирлидингу в Щелкове

В соревнованиях приняли участие спортсмены разных возрастов из Москвы, Долгопрудного, Балашихи, Люберец, Королева и других округов Московской области. Участникам спортивного фестиваля достались кубки, грамоты и аплодисменты зрителей.

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Среди участников состязаний была команда Space moms cheerland, представлявшая клуб Cheerland из Королева. В ее составе - молодые мамы, для которых главное - женская энергия и общение. Их всего 18, каждая со своей историей, но всех их объединяет любовь к чир спорту.

«Наверное, самое главное - это желание. Желание прийти, вместе сделать что-то, желание достичь результатов. Спорт - это еще и разрядка эмоциональная в нашем современном мире, где ты вечно загружен проблемами, заботами», - отметила участница команды Анна Усанова.

Команды соревновались в сложности элементов, технике, синхронности исполнения групповых композиций, а также в артистичности и креативности.

«Чир спорт - это невероятно зрелищно. Он очень интерактивный. Тренировки проходят в отличном формате от смежных танцевальных видов спорта, потому что детки занимаются с помпонами, это их инвентарь. Все это происходит под сопровождение музыкальное и, конечно, по большей части - это командный вид спорта», - рассказала член президиума Союза чир спорта и чирлидинга Московской области Виктория Осташева.