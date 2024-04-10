Свыше 100 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют во дворах Химок до середины июля

Месяц чистоты и благоустройства продолжается в Химках. После зимы в порядок приводят дороги: устраняют ямы и обновляют асфальтобетонное покрытие. Работы пройдут по 59 адресам.

«С 15 апреля начинается активная, более усиленная работа по ремонту. Она охватит 40 адресов дворовых территорий - это порядка 39 тысяч квадратных метров дорог ямочный ремонт картами. По еще 19 адресам проведем комплексную замену асфальтобетонного покрытия - это порядка 75 тысяч квадратных метров. Проблемные участки выявляем по обращениям жителей, а также сотрудники управления ежедневно инспектируют адреса, составляют план работ и уже после приступают к ремонту», - отметил заместитель главы Химок Николай Батышев.

Сейчас на дорогах работают семь бригад, а во дворах на аварийных участках - две бригады. Ремонт завершат к 15 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

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