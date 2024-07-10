Свыше 100 тысяч цветов высадили на центральной площади в Химках

Дизайн живого узора составлен таким образом, чтобы при смене сезонов цветения клумбы не теряли своей красоты. Бутоны будут сменять друг друга, создавая непрерывный цикл. После высадки специалисты продолжат заботиться о растениях: поливать, подкармливать и избавляться от сорняков.

Начальник отдела по связям с общественностью муниципального бюджетного учреждения городского округа Химки «Объединенное городское хозяйство» Мария Кулешова рассказала, что озеленение проводится ежегодно и самыми первыми высаживают тюльпаны еще осенью. После их цветения высаживают летние цветы.

Также клумбы с бегониями, тюльпанами, гиацинтами и вьюнками установили в парках, скверах и аллеях города. Ухаживают за растениями десятки сотрудников «Объединенного городского хозяйсва».

Напомним, что в Химках планируют высадить свыше трех тысяч деревьев и 11 тысяч кустарников.

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