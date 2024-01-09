Свыше 100 тысяч человек посетили парки Подмосковья в Рождество

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«За пять лет нашей работы, министерство благоустройства все больше уделяет внимание праздничной атмосфере в парках в зимний период», - прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Отмечается, что в парках Подмосковья установили 112 украшенных новогодних елок и 853 яркие световые фигуры, а чтобы посетители могли согреваться холодными зимними днями, на территории зон отдыха обустроили 68 уличных очагов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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