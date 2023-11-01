Свыше 100 специалистов из Подмосковья приняли участие в съезде онкологов

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, специалисты сделали особый акцент на лечение опухолей мочеполовой системы и молочной железы, а также меланомы, рака легких и органов ЖКТ. По словам главного онколога региона Владимира Асташова, на съезде также обсудили методики лечения и организацию помощи пациентам.

«Хотелось бы подчеркнуть, что количество участников и представленных ими докладов растет с каждым годом», - отметил он.

Эксперты поделились последними достижениями в области лечения рака, современных подходах к диагностике и реабилитации. Также медики поговорили о льготном обеспечении лекарствами и маршрутизации больных.

На встрече отметили лучших сотрудников областного онкодиспансера, среди которых заведующая онкологическим отделением № 4 Ирина Карьгина, онколог отделения опухолей головы и шеи Антон Мутасов, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии № 9 Анна Василевская и Ольга Юринова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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