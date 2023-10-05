Свыше 100 соглашений о подготовке кадров для предприятий заключили в Подмосковье
Предприятия и образовательные учреждения Московской области заключают соглашения о подготовке кадров. На данный момент в регионе насчитывается 110 подобных договоров.
«Соглашения заключены в рамках программы „Кадры для импортозамещения“, которая реализуется подмосковным Мининвестом. К концу года у нас будет заключено не менее 115 таких соглашений», - прокомментировала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
Взаимодействие в рамках соглашения осуществляется разными способами и заключается в разработке образовательных спецпрограмм для подготовки кадров, организации производственной практики на предприятии, целевом обучении и других аспектах.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область вошла в тройку лидеров на Всероссийской премии «Экспортер года».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».