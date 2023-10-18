Свыше 100 школьников приняли участие в спортивно-патриотической игре в Звездном Городке

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Длина дистанции составляла около трех километров. Школьникам предстояло преодолеть испытания и быстрее соперников выполнить задания: эвакуация раненого, натяжные переправы, паутинка и другие.

«Цель данного мероприятия объединить молодежь, сплотить их. Потому что они привыкли в своем маленьком замкнутом мирке заниматься компьютерными играми. Сегодня чудесная погода. На улице тепло. Они вместе со своими друзьями преодолевают, прежде всего, себя и поддерживают друг друга», - рассказала организатор игры «Военная тропа» Светлана Колтовских.

Это уже шестая по счету спортивно-патриотическая игра, организованная молодежным сектором Дома космонавтов и волонтерами при участии администрации городского округа.

«Данное мероприятие проходит уже не в первый год. Оно очень весомое в патриотическом воспитании. <…> Есть команды, которые участвуют в первый раз, но всем им интересно пройти эту тропу, почувствовать командный дух», - отметил заместитель председателя Совета депутатов городского округа Звездный городок Павел Никишкин.

Каждая команда получила памятные жетоны, а победителям вручили медали и кубки. После всех испытаний участников накормили гречневой кашей и угостили чаем на полевой кухне.

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