Свыше 100 предпринимателей подключились к программе «Академия самозанятых» в Подмосковье

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, среди участников были самозанятые, работающие в сфере красоты, IT услуг и многих других сферах. Вместе с федеральными бизнес-трекерами они проводят анализ целевой аудитории, учатся упаковывать продукты и изуают способы расширения клиентской базы.

Одной из участниц акселератора стала Елена Гилунова из Раменского, которая занимается пошивом игрушек и проводит мастер-классы по рукоделию. Она изучает, как правильно развивать свое дело, определять цели и искать помощников.

«Благодаря экспертам и сообществу, на программе я запустила системные продукты: всесезонный детский лагерь на каникулы, еженедельный женский клуб, детское познавательно-развлекательное мероприятие. У меня сложилось ощущение, что ко мне в партнеры пришел акселератор», - сказала она.

Программа будет проходить до 17 ноября и завершится презентацией работ участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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