26 июля 2024, 22:17

Свыше 100 поливомоечных машин поддержат порядок на улицах Химок летом

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

Свыше 100 единиц техники используют коммунальщики Химок для поддержания чистоты и порядка на улицах округа в летний период. Оборудование предназначено для удаления дорожной пыли и грязи.

Чистоту на дорогах наводят специальные тракторы с щетками и запасами воды, поливомоечные машины и мини-пылесосы. Из применяют для очистки трасс, пешеходных зон и парковок.

«Перед выходом на улицы Московской области техника проходит ежесменное обслуживание. Вне сезона транспорт хранится в сухом и защищенном от погодных условий месте. Ежегодно мы проводим обновление парка коммунально-уборочной техники, учитывая потребности каждого муниципалитета», - рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.

Напомним, что порядок на улицах поддерживают также более 100 сотрудников коммунального хозяйства. Рабочие подметают дорожки, косят траву, ухаживают за растительностью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Химки
26 июля 2024, 22:45
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Новых Химках 29 июля
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Химки стартует новая инициатива по организации сельскохозяйственных ярмарок. Первая ярмарка в Новых Химках начнет свою работу 29 июля на проспекте Мельникова и будет действовать до 4 августа.

Затем с 5 августа торговые ряды переедут в Сходню на улицу Чапаева, 3, где будут работать до 11 августа.

На ярмарках можно приобрести свежие овощи, мед и зелень от местных фермеров, а также молочную, мясную и рыбную продукцию от российских производителей. График работы ярмарок был обсужден на общегородском совещании под руководством главы округа Дмитрия Волошина.

«У нас в городе заработали ярмарки. На данный момент в округе работают две - одна в Новых Химках на проспекте Мельникова, другая в Сходне на улице Чапаева. Ярмарки будут работать неделя через неделю», - сообщила заместитель главы городского округа по вопросам потребительского рынка, услуг и рекламы Олеся Романова.

Специализированные сельскохозяйственные ярмарки являются важным инструментом поддержки местных производителей. Участие в ярмарках допускается только для местных фермеров, которым предоставляются торговые места по льготным ценам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Ярмарки
26 июля 2024, 22:36
Ремонт школы в селе Красный Путь под Домодедовом завершат в августе
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Домодедово продолжается капитальный ремонт школы, расположенной на улице Школьная, 1 в селе Красный Путь. Завершение работ запланировано на 25 августа. В настоящее время здание школы отремонтировано на 75%.

Сейчас выполняется чистовая отделка помещений, включая устройство потолков, покраску стен, монтаж сантехнического оборудования, а также расключение щитового оборудования и фасадные работы. Также строители работают над устройством входной группы и внешнего ограждения. Все работы проводятся в соответствии с установленным графиком.

Ремонтные работы проводятся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования. На площадке трудятся 42 рабочих и задействованы три машины техники.

В ходе капитального ремонта школа получит современное инженерное оборудование, обновленный фасад и кровлю, а также отремонтированные внутренние помещения, что значительно улучшит условия обучения для учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Город Домодедово
26 июля 2024, 22:21
Глава Чехова Михаил Собакин вручил паспорта восьми юным жителям округа
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
В конференц-зале спортивного комплекса «Олимпийский» имени Максимова состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям городского округа Чехов. В мероприятии приняли участие глава округа Михаил Собакин и городской прокурор Вадим Шишкин.

Паспорта гражданина Российской Федерации и традиционный экземпляр Конституции РФ получили восемь юных жителей Чехова: Артем Кильдишов, Злата Маевская, Кирилл Селезнев, Екатерина Горошук, Владислав Комаров, Анна Малачлы, Ксения Макушенко и Ольга Танасогло.

Глава округа поздравил ребят с этим важным событием в их жизни и пожелал им с гордостью носить звание гражданина России. Он подчеркнул, что паспорт является одним из важнейших документов государства, который закрепляет права и свободы граждан. Обладание российским паспортом означает быть патриотом, ценить историю и культуру своей страны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Чехов Школьники
26 июля 2024, 22:17
Турнир «Оздоровительный спорт — в каждую семью!» пройдет в Химках 10 августа
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Масштабное спортивное событие «Оздоровительный спорт — в каждую семью!» организуют в парке Толстого и на стадионе «Родина» в Химках. Участники будут соревноваться в 30 дисциплинах.

Спортсмены поборются за победу в таких видах спорта, как футбол, баскетбол, парусный спорт и скалолазание. Принять участие может каждый желающий. Спортивный праздник начнется 10 августа с 9:00.

Напомним, что масштабные соревнования проходят в 40 субъектах России. Они призваны объединить любителей активного отдыха и повысить популярность физической культуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Баскетбол Футбол

Новости по теме