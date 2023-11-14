14 ноября 2023, 09:18

Свыше 100 подъездов отремонтируют в Дмитрове до конца года

Рой Евгений Александрович
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Реализацию губернаторской программы «Мой подъезд» завершают в Дмитрове. До конца года там обновят 133 объекта.

Качество ремонта проверил глава округа Илья Поночевный - он посетил один из домов на улице Маркова. в подъездах покрасили стены, побелили потолки, заменили светильники и перила, оконные рамы, входные группы и почтовые ящики.

Всего до конца этого года в Дмитрове приведут в порядок 133 подъезда. Из них 99 уже получили новый облик.

«Важно, что ремонт подъездов делается с учетом мнения самих жителей. Им здесь жить, они и главные оценщики работ. Поэтому цвет краски, какие светильники и перила - это все согласовывали исполнители с людьми», - отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.

Жители дома на улице Маркова поблагодарили главы на проведенный ремонт и установку пандусов и попросили в следующем году обновить крышу и утеплить фасад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Благоустройство Дмитров
14 ноября 2023, 10:07
Дубну планируют включить в атлас лучших решений по привлечению кадров Агентства стратегических инициатив
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Практики Дубны могут включить в Атлас сервисно-инфраструктурных решений Агентства стратегических инициатив. Команда организации посетила наукоград и ознакомилась с проектами, которые позволили городу стать одним из лидеров по высокотехнологичному предпринимательству.

Как рассказала директор дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, атлас направлен на то, чтобы выявлять сильные стороны городов, которые позволяют им привлекать и удерживать сильные кадры.

«Сейчас высока конкуренция городов за человека, поэтому если речь идет о высококвалифицированных специалистах, им недостаточно только высокой заработной платы. Им нужны качественная инфраструктура и сервисы. Например, спортивная инфраструктура в пешей доступности», - отметила она.

Дубна помогает стране развивать высокотехнологичные отрасли экономики, разрабатывать новые решения, привлекать инвестиции, совершенствовать науку и реализовывать нацпроекты.

Предприятия размещаются в том числе в особой экономической зоне. Сегодня 58% всех ее соискателей - молодые люди от 15 до 35 лет. Для школьников, студентов и молодых инженеров работает пространство «Цифровой гараж», где они могут реализовать инновационные идеи, пройти стажировку и затем трудоустроиться.

Атлас сервисно-инфраструктурных решений планируют презентовать в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна
14 ноября 2023, 09:00
Контроль за чистотой установили на контейнерной площадке на Нагорной улице в Дмитрове
Мин ЖКХ
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На контейнерной площадке на Нагорной улице, 89 в Дмитрове установили контроль. Ранее на ней обнаружили навалы мусора, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

За соблюдением чистоты на площадке следят сотрудники МКУ «Центр благоустройства Костинское». Сейчас решается вопрос о дополнительном вывозе баков в выходные и праздники. Для удобства местных жителей рядом с контейнерами нанесли информационную разметку.

Обустройство контейнерной площадки делается в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и Порядком накопления ТКО на территории Московской области».

«Контейнерные площадки должны иметь твердое бетонное или асфальтовое покрытие с уклоном в сторону проезжей части, удобным для выкатывания контейнеров к мусоровозам, а также для удобства подъезда к контейнерам маломобильных групп населения. Также необходимо наличие подъездного пути с твердым покрытием», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых алгоритмах вывоза твердых бытовых отходов в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров Мусор
14 ноября 2023, 07:30
Подмосковье начало подготовку к переходу на единый механизм оплаты аренды участков
ТПП РФ
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Московская область начала подготовку к переходу на единый механизм оплаты аренды земельных участков. Он вступит в силу в 2026 году.

Представители Министерства имущественных отношений Московской области поучаствовали в заседании Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости.

«В настоящее время в Подмосковье в аренде находится 82 тысячи земельных участков, из них 17,5 тысячи - арендуют под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, садовые товарищества и огороды, 3,2 тысячи - под сельхозпроизводство, 61,3 тысячи - иные земли», - сообщил замминистра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

Доход от арендной платы в бюджет региона составляет 15,7 миллиарда в год.

«Единый механизм по размеру арендной платы позволит применить общий подход расчетов аренды в Подмосковье, это будет для всех муниципальных образований прозрачный и удобный порядок определения арендной ставки», - заявила министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость
14 ноября 2023, 06:00
Техобслуживание котельных психиатрической больницы № 8 Подмосковья проведут в 2024 году
«Егорьевская психиатрическая больница»
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Техническое обслуживание и ремонт котлов в котельных психиатрической больницы № 8 проведут до 30 июня 2024 года. Речь идет о филиалах «Шатурская психиатрическая больница» в поселке Саматиха и «Егорьевская психиатрическая больница» в поселке Павлова. Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит технически обслужить шесть угольных котельных.

«… также гидравлическую опрессовку системы водоснабжения, тепловых трасс и котлоагрегатов, подготовку к отопительному осенние-зимнему периоду, профилактический осмотр оборудования и ремонт оборудования, очистку поверхностей секций от сажи и другие работы», - уточнили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

Заявки будут принимать до 17 ноября. Стартовая цена контракта составила 3,6 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов более активно работать с государственным имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Больницы Егорьевск Шатура

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