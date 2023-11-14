Свыше 100 подъездов отремонтируют в Дмитрове до конца года
Реализацию губернаторской программы «Мой подъезд» завершают в Дмитрове. До конца года там обновят 133 объекта.
Качество ремонта проверил глава округа Илья Поночевный - он посетил один из домов на улице Маркова. в подъездах покрасили стены, побелили потолки, заменили светильники и перила, оконные рамы, входные группы и почтовые ящики.
Всего до конца этого года в Дмитрове приведут в порядок 133 подъезда. Из них 99 уже получили новый облик.
«Важно, что ремонт подъездов делается с учетом мнения самих жителей. Им здесь жить, они и главные оценщики работ. Поэтому цвет краски, какие светильники и перила - это все согласовывали исполнители с людьми», - отметила депутат Госдумы Ирина Роднина.
Жители дома на улице Маркова поблагодарили главы на проведенный ремонт и установку пандусов и попросили в следующем году обновить крышу и утеплить фасад.
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