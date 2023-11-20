Свыше 100 объектов здравоохранения отремонтируют в Подмосковье в 2024 году

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в программу 2023 года включили 194 объекта, при этом 146 поликлиник уже обновили. На эти цели выделили 14,5 миллиарда рублей.

«Работа по обновлению объектов здравоохранения будет продолжена в следующем году. В планах - ввести в эксплуатацию 107 объект. Программа капремонта на 2024 год включает 24 объекта, из которых 20 планируется открыть в течение года», - сказал он.

Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров посетили обновленный стационар областной больницы округа. Там за несколько месяцев создали комфортные условия по современным стандартам, закупили новое оборудование, установили систему видеонаблюдения и пожарную сигнализацию. В каждой палате разместили кровати, тумбочки и санузлы.

«Ежегодно в каждом из этих отделений проходят лечение примерно по 1,5 тысячи человек. Приятно и то, что в Балашихе работу наладили так, что проведение ремонта не отразилось на оказании плановой и экстренной медицинской помощи жителям - они получали ее в прежнем объеме в соседних отделениях больницы», - отметил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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