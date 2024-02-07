07 февраля 2024, 14:23

Свыше 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Медиаархив Подмосковья
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За неделю в Подмосковье выставили на торги 105 объектов недвижимости. Большинство из них — в Орехово-Зуеве, Коломне и Шатуре.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Орехово-Зуеве на торги выставили еще 45 лотов. Это земельные участки, здания и коммерческие помещения. Так, в аренду сдают семь соток под строительство дома в деревне Соболево.

Еще 52 объекта представили в Коломне и 10 - в Шатуре.

Жители могут выбрать подходящую недвижимость на портале ЕАСУЗ.

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Аукционы Недвижимость
07 февраля 2024, 14:36
Стало известно о состоянии 5-летней девочки с отрубленным коляской пальцем в Подмосковье
Unsplash
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Пятилетнюю девочку с перерубленным коляской пальцем выписали из Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы. Врач Александр Григорьев рассказал, что удалось сделать для ребенка.

Специалисты МОДКТОБ провели ревизию раны и артропластику - это хирургическая процедура, необходимая для восстановления функции сустава. Сделали пластику сухожилия разгибателя и восстановили сосуды.

«Такая травма крайне тяжелая и сопряжена с длительным реабилитационным периодом. Конечный результат операции и объем восстановления будет виден нескоро, поэтому пока все зависит от организма ребенка и его способности к восстановлению. К счастью, детский организм имеет неисчерпаемые возможности и способен к регенерации», - говорит главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья Александр Григорьев.

Пятилетняя девочка поступила в больницу с сильной травмой - ногтевая фаланга висела только на коже. ЧП случилось в Одинцовском городском округе, в поселке ВНИИССОК. Алиса попыталась помочь вытащить коляску младшей сестры из снега, но в этот момент люлька внезапно сложилась и упала на колеса всем своим весом, перерубив палец державшего ее ребенка.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Ежегодно здесь смогут проходить лечение и обследование около 15 тысяч юных пациентов.

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Дети Больницы Минздрав Врачи
07 февраля 2024, 14:34
Учитель Александра Капелюха из Одинцова победила на областном конкурсе «Педагогический дебют»
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Учитель начальных классов Одинцовской СОШ № 3 Александра Капелюха победила в региональном конкурсе «Педагогический дебют». Она представила на суд жюри презентацию своей программы урока на базе платформы «Моя школа».

По словам победительницы конкурса, задания были очень интересными, а опыт, которыми делились другие участники - бесценен.

«Я представила свои наработки, сделала презентацию своей программы, рассказала об использовании в работе платформы „Моя школа“. Во втором испытании я проводила урок „Литературного чтения“ по сказке „Гуси-лебеди“, и заключительный этап - это публичное выступление, для меня это было самое захватывающее», - рассказала Капелюха.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Одинцовской школы № 3, под чьим руководством работает молодой учитель, призналась, что гордится своей коллегой, и отметила, что для молодого педагога участие в подобных конкурсах - это отличный опыт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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Одинцово Учителя
07 февраля 2024, 14:23
Спортсмен Иван Гулинский из Химок завоевал серебро на фестивале «Крещенские морозы»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Юный спортсмен Иван Гулинский из Химок занял второе место на всероссийских лыжных соревнованиях. Детский фестиваль «Крещенские морозы» прошел в Красногорске.

Соревнования провели в 23-й раз среди спортсменов в возрасте от семи до 14 лет. Участники стартовали на дистанциях от 700 метров до трех километров в зависимости от возрастной группы. Ученик тренера секции лыжных гонок химкинской спортшколы «Лунево» Марины Гореловой успешно выступил на фестивале. Иван Гулинский уже третий год подряд становится призером гонок. В этот раз он занял второе место в своей группе на дистанции один километр.

«Поздравляю нашего спортсмена с высоким результатом. Также хочу поблагодарить весь тренерский состав Луневской спортшколы за воспитание юных чемпионов. Конечно, немаловажным фактором является создание и развитие соответствующей инфраструктуры для занятий спортом. При поддержке главы округа в Химках уже реализовано множество значимых проектов, которые позволяют развиваться в спортивном направлении как деткам, так и взрослым», - подчеркивает лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

В лыжной гонке приняли участие более 800 юных лыжников из Москвы, Подмосковья, Тверской, Владимирской, Вологодской, Брянской и Рязанской областей. Участие во всероссийском лыжном фестивале принимают спортсмены с 2011 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Химки
07 февраля 2024, 14:16
Участники движения «Первые Подмосковья» поздравили женщин-врачей с профессиональным праздником
Министерство образования МО
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Международный день женщины-врача отмечают 3 февраля. Активисты объединения «Движение первых» поздравили с этим событием подмосковных медиков, сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

«Первые выразили свою благодарность работницам здравоохранения за их профессионализм, добродушие и ежедневную помощь. Они понимают, что работа врачей - это не только физический и интеллектуальный труд, но и множество эмоциональных испытаний, с которыми они сталкиваются ежедневно», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что второй съезд «Движения Первых» прошел на территории международной выставки-форума «Россия» с 30 января по 1 февраля. Участниками программы стали более трех тысяч человек.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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