Свыше 100 лежачих полицейских установили на дорогах Подмосковья с начала года

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы провели в 27 округах. По словам главы ведомства Алексея Гержика, участки определяли по результатам анализа аварийности и пожеланий жителей.

«Мы устраиваем искусственные неровности для принудительного снижения скорости на участках в черте населенных пунктов, рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», - сказал он.

Так, лежачие полицейские появились на Клубной улице в Кашире, улице Полиграфистов в Чехове, на улице Парковой в Подольске, а также на улицах Индустриальной, Советской Конституции и Текстилей в Ногинске и в других местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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