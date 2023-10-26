Свыше 100 кровель жилых домов отремонтировали в Истре с начала года
Более 100 кровель обновили по региональной программе капитального ремонта жилых домов в городском округе Истра с начала года. Наибольший объем работ выполнили в Дедовске, Истре и в поселке Глебовский.
Крыши домов также капитально отремонтировали в Рождествено и Румянцево, Онуфриево и Снегирях, в Первомайском и Кострово, Пречистом и в поселке Гидроузла имени Куйбышева. Помимо этого, специалисты провели текущий ремонт в 150 жилых домах.
«Объем работ как по капитальному, так и по текущему ремонту кровель жилых домов в городском округе Истра проведен большой. Все это позволило нам перед началом зимнего периода практически вдвое снизить количество обращений жителей по сравнению с 2020 и 2021 годами. Вместе с тем темп по данному направлению мы не сбавляем, а применяемый комплексный подход позволит в конечном итоге убрать с повестки эту застарелую <…> проблему», - отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Она добавила, что в 2024 году планируется отремонтировать еще 75 кровель.
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