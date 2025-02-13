13 февраля 2025, 16:05

Свыше 100 гонщиков приняли участие в мотокроссе в Ленинском округе

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Ежегодный мотокросс, посвященный памяти тренера по мотоспорту Владимира Золотарева, состоялся на трассе «Казачий дозор» возле деревни Горки. Участниками стали гонщики со всей Московской области. Самому юному из них всего пять лет.

Соревнования проводят уже в восьмой раз. Участников разделили на несколько заездов с учетом пола и возраста.

«Такие заезды в Ленинском округе традиционно проводятся в феврале. Но в этом году очень необычные условия езды: трасса сухая, чистая, хорошо подготовленная, и участники используют летний стиль езды. При этом все-таки зима, мороз, поэтому спортсмены все равно на шипованной резине», - отметил руководитель секции по мотокроссу досугового центра «Юность» Сергей Коротких.

По словам организаторов, мотоспорт популярен среди жителей Ленинского округа. Владимир Золотарев воспитал не одно поколение гонщиков - чемпионов СССР и России, победителей международных соревнований.

Спортсмены Мотоциклы Ленинский округ
13 февраля 2025, 17:19
«От таких талантов зависит будущее страны». Губернатор — о победе школьника Подмосковья на всероссийском конкурсе
Пресс-служба губернатора Московской области
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Победителем Всероссийского научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев» стал 16-летний житель Клина Александр Валов. Юного ученого поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Валов стал лучшим из 10 финалистов со всей страны. Участники конкурса проходили тесты, выполняли различные задания и получали баллы. Торжественна церемония награждения состоялась в Национальном центре «Россия».

«У Саши впереди долгий, насыщенный и интересный путь. Благодаря победе в конкурсе он может пройти стажировку в одном из ведущих научных центров страны: в нашем Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, Дальневосточном федеральном университете или Межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня», - отметил он.

Всем победителям также предоставили дополнительные баллы при поступлении в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

«Именно от таких молодых, талантливых, тянущихся к знаниям ребят и зависит будущее нашей страны», - подчеркнул Воробьев.

За всю историю конкурса в нем приняли участие более 90 тысяч российских школьников и студентов.

Клин Андрей Воробьев конкурсы Наука
13 февраля 2025, 16:35
Работы по уборке смета с дорог и тротуаров выполнят в Дубне раньше срока
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На обочинах дорог в Дубне за зиму скопилось много песка и грязи. Необычно теплая зима предоставила возможность коммунальщикам раньше срока очистить смет с городских улиц.

Специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное управление» проводят уборку на дорогах как вручную, так и при помощи спецтехники. Рабочие очистили улицы Большеволжская, Энтузиастов, Ширкова и Макаренко. Отдельные бригады приводят в порядок газоны вдоль дорог.

«Следим за прогнозом погоды. Наши службы всегда готовы выехать на борьбу со снегопадами», - сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что всего в автопарке предприятия числятся 43 машины спецтехники. Среди них полученные в этом году от правительства Московской области две ГАЗели, два экскаватора-погрузчика, два мини-погрузчика, один самосвал, два трактора и 48 ручных роторных снегоуборщиков.

ЖКХ Дубна Дороги
13 февраля 2025, 16:24
Отборочный этап конкурса педагогов колледжей начнется в Подмосковье 17 февраля
Министерство образования МО
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Отборочный этап всероссийского конкурса педагогов системы среднего профессионального образования «Мастер года» пройдет в Подмосковье с 17 по 27 февраля. В нем могут принять участие преподаватели колледжей и техникумов.

Как сообщили в Минобразования Подмосковья, конкурс направлен на популяризацию передовых идей в области профессионального образования, а также внедрение в процесс обучения перспективных практик и повышение престижа педагогических профессий.

В хоте отборочного этапа комиссия рассмотрит достижения кандидатов и выберет тех, кто выступит на региональном этапе конкурса.

Подать заявку на участие можно по электронной почте crpo-asou@yandex.ru до 24 февраля.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.

Учителя конкурсы
13 февраля 2025, 16:24
Тендер на ремонт дворов объявили в Щелкове
Медиасток.РФ
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Дворы в городском округе Щелково нуждаются в ремонте. Комитет по конкурентной политике Московской области сообщил, что тендеры на проведение работ в 2025 году объявили в электронной форме.

Обновить дворовые территории планируют на проспекте 60 лет Октября в Щелкове, на улице Победы в рабочем поселке Фряново, в деревне Богослово, на улицах Генерала Белякова и Авиационная в поселке Монино.

Помимо ремонта по программе «Формирование современной комфортной городской среды» дворы благоустроят и озеленят.

Работы будут финансироваться из бюджета Московской области и округа.

Щелково Ремонтные работы

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