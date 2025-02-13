Свыше 100 гонщиков приняли участие в мотокроссе в Ленинском округе

Соревнования проводят уже в восьмой раз. Участников разделили на несколько заездов с учетом пола и возраста.

«Такие заезды в Ленинском округе традиционно проводятся в феврале. Но в этом году очень необычные условия езды: трасса сухая, чистая, хорошо подготовленная, и участники используют летний стиль езды. При этом все-таки зима, мороз, поэтому спортсмены все равно на шипованной резине», - отметил руководитель секции по мотокроссу досугового центра «Юность» Сергей Коротких.

По словам организаторов, мотоспорт популярен среди жителей Ленинского округа. Владимир Золотарев воспитал не одно поколение гонщиков - чемпионов СССР и России, победителей международных соревнований.