08 апреля 2024, 20:04

Свыше 100 дворовых территорий привели в порядок в Истре за прошлую неделю

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Сотрудники коммунальных служб продолжают приводить в порядок общественные пространства и придомовые территории. За прошлую неделю убрали 110 дворов.

Специалисты убирают палисадники и клумбы, моют бордюры и дорожки. Техника, оснащенная щетками, очищает грязь на дорогах, на обочинах и пешеходных зонах. С начала проведения работ общий объем очищенных территорий уже превышает 200 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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ЖКХ Истра
08 апреля 2024, 20:43
Советник директора лицея Рузы Вероника Царькова представит округ на конкурсе «Навигаторы детства»
Екатерина Данилина
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Советник директора лицея из деревни Нестерово Вероника Царькова работает в сфере образования более 13 лет. Она планирует поделиться своими достижениями на региональном этапе всероссийского конкурса «Навигаторы детства».

Помимо преподавания иностранного языка в лицее, Вероника активно занимается общественной деятельностью в различных сферах, включая волонтерство и искусство. Она также удостоена множества наград за свои заслуги в предметной области.

Несмотря на свои обязанности педагога, она также предоставляет помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. В прошлом Вероника уже неоднократно оказывала поддержку бойцам СВО, доставляя им гуманитарную помощь, необходимое оборудование и письма с пожеланиями от учеников.

В конце апреля Вероника Царькова снова отправится в зону специальной военной операции, чтобы оказать помощь военнослужащим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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Руза конкурсы
08 апреля 2024, 20:28
Оперативный штаб по борьбе с весенним половодьем организовали в Истре
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В городском округе Истра организовали оперативный штаб по борьбе с весенним половодьем. Ежедневный мониторинг проводится в четырех контрольных пунктах.

С приходом весны многие реки вышли из своих берегов. В результате большого количества снега и его активного таяния не удалось избежать подтоплений. Больше всего от повышения уровня воды пострадал частный сектор и территории садовых товариществ.

На прошедшей неделе, на 20 участках, сотрудники коммунальных служб откачали более 4,5 тысячи кубометров паводковых вод. Для ликвидации подтоплений применили более десяти помп для откачки воды, что привело к снижению уровня по контрольным точкам. Ситуация находится на постоянном контроле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к паводкам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Паводки Реки
08 апреля 2024, 20:27
Легкоатлетический забег «Кросс Победы» пройдет в парке «Патриот» 11 мая
Пресс-служба парка «Патриот»
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Жителей и гостей Московской области пригласили принять участие в легкоатлетическом забеге «Кросс Победы». Мероприятие пройдет 11 мая в Центральном парке «Патриот».

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что регион всегда поддерживает подобные спортивные мероприятия. Они направлены не только на патриотическое воспитание подрастающего поколения, но и на поддержку здорового образа жизни.

При этом волонтерские организации из Подмосковья обладают большим опытом помощи в проведении спортивных мероприятий.

«Желаю всем удачи!» - добавила Екатерина Швелидзе.

В рамках «Кросса Победы» участники пробегут по живописным маршрутам парка, смогут насладиться лесными пейзажами и экспозициями военной техники на Музейной площадке № 1. Они смогут не только проверить свою физическую выносливость, но и ощутить атмосферу воинской доблести и патриотизма.

Для новичков это будет отличная возможность испытать свои силы и преодолеть новые расстояния, а для опытных спортсменов - отточить свои навыки и улучшить результаты.

Соревнования проводятся при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, Отеля ПСБ Патриот Cosmos Hotels, а также организации «Волонтеры Подмосковья».

Старт забега легкоатлетической трассы будет установлен на объекте «Железнодорожная платформа» (в районе памятника-монумента ракете «Космос-3М» и павильона «Мотоармия»). Начало мероприятий в 08:00.

Для участия в «Кроссе Победы» необходимо пройти регистрацию на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
08 апреля 2024, 19:40
Шпажистка из Воскресенска стала чемпионкой России
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Шпажистка из Воскресенска Татьяна Андрюшина стала чемпионкой России. В составе первой сборной команды Московской области она показала отличные результаты.

В рамках чемпионата России по фехтованию на шпагах среди женщин спортсменка из Воскресенска завоевала золотую медаль.

На церемонии награждения присутствовали президент Пермской краевой федерации фехтования, мастер спорта СССР Юрий Козлов, судья международной категории Андрей Быков, а также доктор экономических наук, профессор, мастер спорта СССР Николай Бухвалов. Они отметили высокий уровень подготовки спортсменов и пожелали им дальнейших побед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Воскресенск

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