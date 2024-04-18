Свыше 100 детей прошли МРТ под наркозом в Подмосковье за год

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, МРТ позволяет получить четкое и контрастное изображение анатомических зон и мягких тканей. Исследование длится более 30 минут, поэтому детям проходить его особенно сложно, ведь малейшее движение может повлиять на качество снимков. Для юных пациентов есть возможность пройти процедуру под седацией, рассказала заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения Айман Иманбердина.

«В нашем диспансере кабинет МРТ оснащен наркозным аппаратом и монитором пациента, что решает данную проблему и позволяет проводить качественные МР - исследования с контрастным усилением, без искажения и сокращения протоколов сканирования», - отметила Айман Иманбердина.

В прошлом году такое исследование прошли 125 детей. Из них 45 в возрасте до трех лет и 80 - от трех до семи лет. В областном онкодиспансере такие пациенты проходят первичную диагностику, а также наблюдаются у врачей.

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