Свыше 100 беременных проконсультировались с врачом онлайн в Подмосковье в 2023 году

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, удаленные консультации позволяют сэкономить время.

«В рамках проекта „Наша женская консультация“, который стартовал в начале прошлого года, беременным женщинам доступны телемедицинские консультации. Это позволяет сэкономить время на походе к врачу, а также получить медпомощь в любом удобном для женщины месте», - сказала она.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на специальном портале по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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