Свыше 10 тысяч сложных операций провели в больницах Подмосковья с января
Свыше 10 тысяч высокотехнологичных операций провели в подмосковных болльницах с начала года. Их делают в 37 медучреждениях.
Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, получить высокотехнологическую помощь в регионе можно по 15 профилям. «В подмосковных больницах можно получить бесплатную высокотехнологичную медпомощь по 15 профилям - онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии. Только с начала года высокотехнологичные операции провели свыше 10 тысячам пациентов», - сказала она.
Болатаева добавила, что для оказания такой помощи необходимо современное оборудование, а также специалисты с высоким уровнем профессионализма.
Чаще всего в облатси проводят эндопротезирование, стентирование сосудов, имплантация кардиостимуяторов, удаление опухолей и другие операции. Сделать их можно бесплатно по полису ОМС.
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