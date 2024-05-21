Свыше 10 тысяч сложных операций провели в больницах Подмосковья с января

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, получить высокотехнологическую помощь в регионе можно по 15 профилям. «В подмосковных больницах можно получить бесплатную высокотехнологичную медпомощь по 15 профилям - онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии. Только с начала года высокотехнологичные операции провели свыше 10 тысячам пациентов», - сказала она.

Болатаева добавила, что для оказания такой помощи необходимо современное оборудование, а также специалисты с высоким уровнем профессионализма.

Чаще всего в облатси проводят эндопротезирование, стентирование сосудов, имплантация кардиостимуяторов, удаление опухолей и другие операции. Сделать их можно бесплатно по полису ОМС.

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