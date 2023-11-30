Свыше 10 тысяч школьников Подмосковья написали региональную диагностическую работу по обществознанию

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Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, диагностическая работа помогает определить уровень усвоения старшеклассниками предмета и помочь им выявить слабые места до сдачи ЕГЭ.

Работы выполняют на бланках или компьютерах. Они состоят из 18 заданий, которые требуют развернутого ответа. На их выполнение дается 90 минут. Максимальный балл, которые может получить школьник - 44, а порог в 18 баллов показывает, что ученик владеет базовым уровнем знаний.

РДР проверяют независимые эксперты через электронную систему. Результат ученики получат не позже 6 декабря.

«В декабре десятиклассникам предстоит написать РДР по математике и метапредметную работу», - добавили в ведомстве.

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