Свыше 10 тысяч праздничных программ проведут в Подмосковье зимой

По словам Кузнецова, в создании праздничного настроения задействуют все общественные пространства области. Так, этой зимой жителей и гостей Подмосковья ждут 39 ледовых спектаклей, часть из которых впервые пройдет в Талдоме, Луховицах и Звездном Городке.

В парках традиционно проведут ярмарки и откроют резиденции деда Мороза, где все желающие смогут отправить письмо в Великий Устюг. Свои программы подготовят и театры - всего с 25 декабря по 8 января в Подмосковье состоится 800 спектаклей. Еще свыше 3,7 тысячи мероприятий пройдут в домах культуры.

Общественные пространства вновь украсят яркой иллюминацией и праздничными украшениями, а в оформление елок предложили добавить часть культурного кода территории - элементы, напоминающие о выдающихся людях, которые работали и творили в округе.

«На примере Клина мы предлагаем добавить элементы великих людей, которые проживали и творили на территории - художники, инженеры, скульпторы. Каждый муниципалитет может добавить в свою елку те традиции, которые были у них на территории», - отметил министр.

Для жителей и гостей Подмосковья подготовят 18 горнолыжных клубов, а также места для рыбалки, катания на снегоходах, коньках и многое другое. По словам министра, все смогут найти занятие по душе.

Кроме того, зимой в Подмосковье будут работать несколько крупных выставок. Одна из них будет посвящена творчеству Исаака Левитана - его работы представят в Звенигороде. Картины Константина и Владимира Маковских можно будет увидеть в Серпухове, а музей «Новый Иерусалим» представит проект «Формула Руси» с работами Петрова-Водкина, Гончаровой, Билибина и других художников. Там же в феврале откроют экспозицию, посвященную 180-летию Ильи Репина.

Ранее Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

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Около 10 тысяч мероприятий пройдут в Подмосковье зимой. Праздничные программы подготовят парки, театры, музеи и дома культуры - спектакли, ледовые представления, концерты и другие активности проведут во всех округах региона. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава Минкультуры Василий Кузнецов.