Свыше 10 тысяч объектов зарегистрировали по гаражной амнистии в Подмосковье за год

В этом году в Московской области выросли обороты торговли, промышленного производства, грузоперевозок и зарплат. Например, за 11 месяцев в регионе рост промышленного производства составил 13,3%.

Также производство обрабатывающих отраслей выросло на 15,1%.

«Рост отмечается практически во всех отраслях обрабатывающей промышленности, наиболее высокие темпы роста за январь–ноябрь 2023 года демонстрируют производства компьютерных и электронных изделий ( 47,2%); резиновых и пластмассовых изделий ( 38,3%); прочих транспортных средств и оборудования ( 36,6%)», - уточнили в правительстве Подмосковья.

В период с января по сентябрь инвестиции в основной капитал составили свыше 933 миллиарда рублей. Из них на жилые дома потратили 18,3%, на улучшение участков - 37,6%, на машины и оборудование - 39,7%. Оборот розничной торговли превысил 3,4 триллиона рублей. Этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 107,6%. Оптовая торговля приблизилась к отметку в 10 триллионов рублей.

Оборот общественного питания составил более 168 миллиардов, что на 17% больше аналогичного периода 2022 года. Грузоперевозки также подросли на 29% - до 12,2 миллиарда тонно-километров. За период с января по ноябрь этого года машины перевезли более 45 миллионов тонн грузов.

Прибыль малого бизнес в регионе в январе–октябре составила 1,5 триллиона рублей. Средняя зарплата за 11 месяцев этого года в Подмосковье выросла на 15,8% и достигла 79,3 тысячи рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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