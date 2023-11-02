Свыше 10 тысяч детей из Подмосковья прошли обследование в передвижных комплексах НИКИ

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в автомобиле работает все необходимое оборудование для диагностики. Это аппараты ЭКГ и УЗИ, а также лаборатория для сдачи анализов. В комплексе работают кабинеты оториноларинголога, офтальмолога, невролога и других специалистов.

«Состав бригады формируется исходя из потребности детей конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах. Такие выезды помогают обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии. При необходимости маленькие пациенты направляются для прохождения более углубленной диагностики или на госпитализацию в НИКИ», - сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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